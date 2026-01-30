Астон Вілла з камбеком здолала Зальцбург, Рома розписала мирову з Панатінаїкосом у 8 турі Ліги Європи
У четвер, 29 січня, відбулись усі матчі останнього 8-го туру основного етапу Ліги Європи з футболу сезону-2025/26.
Астон Вілла змогла відігратися після двох пропущених голів та на 90-й хвилині вирвала перемогу у Зальцбурга. Рома Артема Довбика розписала мирову із Панатінаїкосом, а Ноттінгем Форест розгромив вдома угорський Ференцварош.
Ліга Європи УЄФА
8 тур, 29 січня
Астон Вілла – РБ Зальцбург 3:2
Голи: 0:1 – 33 Конате, 0:2 – 49 Єо, 1:2 – 65 Роджерс, 2:2 – 76 Мінгс, 3:2 – 87 Джібо-Алоба
Базель – Вікторія Пльзень 0:1
Гол: 0:1 – 39 Паньйос
Бетіс – Феєнорд 2:1
Голи: 1:0 – 17 Антоні, 2:0 – 32 Еззальзулі, 2:1 – 77 Тенгстедт
Порту – Глазго Рейнджерс 3:1
Голи: 0:1 – 6 Гассама, 1:1 – 27 Мора, 2:1 – 36 Моура, 3:1 – 41 Фернандес (автогол)
Штутгарт – Янг Бойз 3:1
Голи: 1:0 – 6 Ундав, 2:0 – 7 Демірович, 2:1 – 42 Гігович, 2:2 – 57 Лаупер, 3:2 – 90 Андерес
ФКСБ – Фенербахче 1:1
Голи: 0:1 – 19 Юксек, 1:1 – 71 Чісотті
Штурм Грац – Бранн 1:0
Гол: 1:0 – 85 Кітеїшвілі
Ноттінгем Форест – Ференцварош 4:0
Голи: 1:0 – 17 Отвош (автогол), 2:0 – 21 Жезус, 3:0 – 55 Жезус, 4:0 – 90 Макеті (пен)
Лудогорець – Ніцца 1:0
Гол: 1:0 – 42 Станич
Мідтьюлланд – Динамо Загреб 2:0
Голи: 1:0 – 49 Шимшир, 2:0 – 74 Єнсен
Маккабі Тель-Авів – Болонья 0:3
Голи: 0:1 – 35 Роу, 0:2 – 47 Орсоліні, 0:3 – 90+4 Побега
Гоу Ехед Іглс – Брага 0:0
Селтік – Утрехт 4:2
Ліон – ПАОК 4:2
Црвена Звезда – Сельта 1:1
Лілль – Фрайбург 1:0
Панатінаїкос – Рома 1:1
Генк – Мальме 2:1
Нагадаємо, напередодні Бенфіка з голом Анатолія Трубіна обіграла мадридський Реал.