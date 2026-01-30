Українська правда
Астон Вілла з камбеком здолала Зальцбург, Рома розписала мирову з Панатінаїкосом у 8 турі Ліги Європи

Олександр Булава — 30 січня 2026, 00:07
У четвер, 29 січня, відбулись усі матчі останнього 8-го туру основного етапу Ліги Європи з футболу сезону-2025/26.

Астон Вілла змогла відігратися після двох пропущених голів та на 90-й хвилині вирвала перемогу у Зальцбурга. Рома Артема Довбика розписала мирову із Панатінаїкосом, а Ноттінгем Форест розгромив вдома угорський Ференцварош.

Ліга Європи УЄФА

8 тур, 29 січня

Астон Вілла – РБ Зальцбург 3:2

Голи: 0:1 – 33 Конате, 0:2 – 49 Єо, 1:2 – 65 Роджерс, 2:2 – 76 Мінгс, 3:2 – 87 Джібо-Алоба

Базель – Вікторія Пльзень 0:1

Гол: 0:1 – 39 Паньйос

Бетіс – Феєнорд 2:1

Голи: 1:0 – 17 Антоні, 2:0 – 32 Еззальзулі, 2:1 – 77 Тенгстедт

Порту – Глазго Рейнджерс 3:1

Голи: 0:1 – 6 Гассама, 1:1 – 27 Мора, 2:1 – 36 Моура, 3:1 – 41 Фернандес (автогол)

Штутгарт – Янг Бойз 3:1

Голи: 1:0 – 6 Ундав, 2:0 – 7 Демірович, 2:1 – 42 Гігович, 2:2 – 57 Лаупер, 3:2 – 90 Андерес

ФКСБ – Фенербахче 1:1

Голи: 0:1 – 19 Юксек, 1:1 – 71 Чісотті

Штурм Грац – Бранн 1:0

Гол: 1:0 – 85 Кітеїшвілі

Ноттінгем Форест – Ференцварош 4:0

Голи: 1:0 – 17 Отвош (автогол), 2:0 – 21 Жезус, 3:0 – 55 Жезус, 4:0 – 90 Макеті (пен)

Лудогорець – Ніцца 1:0

Гол: 1:0 – 42 Станич

Мідтьюлланд – Динамо Загреб 2:0

Голи: 1:0 – 49 Шимшир, 2:0 – 74 Єнсен

Маккабі Тель-Авів – Болонья 0:3

Голи: 0:1 – 35 Роу, 0:2 – 47 Орсоліні, 0:3 – 90+4 Побега

Гоу Ехед Іглс – Брага 0:0

Селтік – Утрехт 4:2

Ліон – ПАОК 4:2

Црвена Звезда – Сельта 1:1

Лілль – Фрайбург 1:0

Панатінаїкос – Рома 1:1

Генк – Мальме 2:1

Нагадаємо, напередодні Бенфіка з голом Анатолія Трубіна обіграла мадридський Реал.

