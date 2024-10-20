Ліон на виїзді розгромив Гавр у матчі 8 туру Ліги 1
Недільний ігровий день 8 туру французької Ліги 1 стартував з матчу між Гавром та Ліоном. Поєдинок завершився розгромною перемогою гостей з рахунком 4:0.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
8 тур, 20 жовтня
Гавр – Ліон – 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 – 32 Абнер, 0:2 – 57 Фофана, 0:3 – 71 Ляказетт, 0:4 – 87 Бенрахма
Також сьогодні відбудуться ще чотири матчі 8 туру Ліги 1:
18:00. Нант – Ніцца
18:00. Осер – Реймс
18:00. Тулуза – Анже
21:45. Монпельє – Марсель
Вчора, 19 жовтня ПСЖ вдома обіграв Страсбург з рахунком 4:2.