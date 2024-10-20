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Ліон на виїзді розгромив Гавр у матчі 8 туру Ліги 1

Олег Дідух — 20 жовтня, 18:05
Ліон на виїзді розгромив Гавр у матчі 8 туру Ліги 1

Недільний ігровий день 8 туру французької Ліги 1 стартував з матчу між Гавром та Ліоном. Поєдинок завершився розгромною перемогою гостей з рахунком 4:0.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
8 тур, 20 жовтня

Гавр – Ліон – 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 32 Абнер, 0:2 – 57 Фофана, 0:3 – 71 Ляказетт, 0:4 – 87 Бенрахма

Також сьогодні відбудуться ще чотири матчі 8 туру Ліги 1:

18:00. Нант – Ніцца

18:00. Осер – Реймс

18:00. Тулуза – Анже

21:45. Монпельє – Марсель

Вчора, 19 жовтня ПСЖ вдома обіграв Страсбург з рахунком 4:2.

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Чемпіонат Франції, Ліга 1

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