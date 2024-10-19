ПСЖ і Страсбург влаштували голову феєрію, Брест та Ренн розписали мирову у 8 турі Ліги 1

Сьогодні, 19 жовтня, відбулися три матчі 8 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25.

Зокрема, чинний чемпіон ПСЖ впевнено здолав Страсбург з рахунком 4:2. Парижани могли перемагати й розгромно, але один із голів скасували через офсайд.

Також легендарний клуб Франції Сент-Етьєн, який переживає не найкращі часи, поступився Лансу, а сенсаційний Брест розписав мирову з Ренном.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

8 тур, 19 жовтня

Сент-Етьєн – Ланс 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 20 Франковський, 0:2 – 79 Ласкарі

Брест – Ренн 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 54 Кастільйо (пен.), 1:1 – 86 Жота

ПСЖ – Страсбург 4:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Маюлу, 2:1 – 47 Асенсіо, 2:1 – 58 Мара, 3:1 – 66 Баркола, 4:1 – 90 Лі Кан Ін, 4:2 – 90+3 Діонге

Наразі першу сходинку в турнірній таблиці посідає ПСЖ, маючи у своєму активі 20 очок за 8 матчів. Проте стільки ж балів і в Монако, яке напередодні в меншості втримало нічию з Ліллем.