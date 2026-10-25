Баварія перемогла Фрайбург, Гоффенгайм розгромив Баєр у 7 турі Бундесліги

У неділю, 25 жовтня, відбулися 2 матчі 7 туру чемпіонату Німеччини, у яких Баварія на виїзді здолала Фрайбург, а Гоффенгайм завдав поразки Баєру.

Мюнхенці забили двічі ще до перерви: відзначилися Дайо Упамекано та Серж Гнабрі. На 82-й хвилині Том Бішоф зрізав м'яч у власні ворота, але в компенсований час Майкл Олісе встановив остаточний рахунок – 3:1 на користь Баварії.

Баєр протримався без пропущених м'ячів до кінцівки зустрічі з Гоффенгаймом. На 79-й хвилині Андрей Крамарич реалізував пенальті – цей гол став тисячним для Гоффенгайма в історії Бундесліги.

Александр Прасс подвоїв перевагу господарів, але після святкування зняв футболку й отримав другу жовту картку. Уже в компенсований час Макс Мьорштедт забив третій м'яч – 3:0.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

7-й тур, 25 жовтня

Фрайбург – Баварія 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 16 Упамекано, 0:2 – 42 Гнабрі, 1:2 – 82 Бішоф (автогол), 1:3 – 90+5 Олісе

Гоффенгайм – Баєр 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 79 Крамарич (пенальті), 2:0 – 89 Прасс, 3:0 – 90+6 Мьорштедт

Вилучення: Прасс, 90+1 (друга жовта картка)

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