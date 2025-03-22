Північна Македонія розгромила Ліхтенштейн, Норвегія розбила Молдову у відборі ЧС-2026

У суботу, 22 березня, продовжилася кваліфікація чемпіонату світу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика.

У найраннішому матчі дня Північна Македонія стартувала у відборі розгромною перемогою над Ліхтенштейном з рахунком 3:0.

Водночас Норвегія без проблем переграла Молдову, забивши п'ять "сухих" м'ячів, а Чорногорія з рахунком 3:1 здолала Гібралтар.

Закриватимуть ігровий день кваліфікації ЧС-2026 о 21:45 три матчі: Ізраїль – Естонія, Уельс – Казахстан та Чехія – Фарерські острови.

Чемпіонат світу-2026 – кваліфікація

Група J

Ліхтенштейн – Північна Македонія 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 7 Трайковскі, 0:2 – 42 Мусліу, 0:3 – 84 Міовскі.

21:45 Уельс – Казахстан

Група І

Молдова – Норвегія 0:5 (0:4)

Голи: 0:1 – 5 Ріерсон, 0:2 – 23 Голаннд, 0:3 – 38 Асгаард, 0:4 – 43 Серлот, 0:5 – 69 Деннум

21:45 Ізраїль – Естонія

Група L

Чорногорія – Гібралтар 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 13 Бент, 1:1 – 22 Йоветич, 2:1 – 70 Тучі, 3:1 – 73 Марушич

21:45 Чехія – Фарерські острови

Нагадаємо, що європейська частина кваліфікації чемпіонату світу 2026 року стартувала вчора, коли Англія розібралася з Албанією.