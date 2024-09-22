Марсель у меншості здолав Ліон у 5 турі Ліги 1

Сьогодні, 22 вересня, відбулось 5 матчів 5 туру чемпіонату Франції з футболу.

У центральному поєдинку туру Марсель на виїзді зміг відігратися та здобути перемогу над Ліоном граючи у меншості з 5-ї хвилини.

Перемога дозволила Марселю зберегти лідерство у турнірній таблиці чемпіонату, в активі команди 13 очок та вона розділяє перше місце з ПСЖ та Монако.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

5 тур, 22 вересня

Монако – Гавр 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 9 Тезе, 1:1 – 30 Кузяєв, 2:1 – 66 Бен Сегір, 3:1 – 70 Балогун

Анже – Нант 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 18 Лепенан, 1:1 – 24 Абделлі

Брест – Тулуза 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Бальде, 2:0 – 90+1 Февр

Монпельє – Осер 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Траоре, 1:1 – 65 Адамс, 2:1 – 71 Саньян, 2:2 – 72 Онайву, 3:2 – 75 Адамс

Ліон – Марсель 3:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 53 Чалета-Цар, 1:1 – 69 Лірола, 1:2 – 82 Гарсія, 2:2 – 90+3 Шеркі, 3:2 – 90+5 Роу

Напередодні Ніцца знищила Сент-Етьєн, повторивши свій рекорд забитих м’ячів у матчі чемпіонату Франції.