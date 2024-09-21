Любов по-французьки: Ніцца в пух і прах рознесла Сент-Етьєн, оновивши кілька рекордів

Ніцца розтрощила Сент-Етьєн у 5 турі французької Ліги 1.

Матч завершився з рахунком 8:0. Основне дійство відбулося в першому таймі, який "орлята" виграли 6:0. Ніцца стала першою командою у ХХІ столітті, яка забила 6 голів протягом перших 45 хвилин матчу Ліги 1.

Наприкінці поєдинку Соф’ян Діоп та Пабло Росаріо добили суперника. Відтак Ніцца повторила свій рекорд за кількістю забитих м’ячів у матчі чемпіонату Франції, а Сент-Етьєн зазнав найбільш розгромної поразки у вищому дивізіоні за останні 73 роки. У листопаді 1951-го "святі" поступилися Бордо з рахунком 0:9.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

5 тур, 20 вересня

Ніцца – Сент-Етьєн 8:0 (6:0)

Голи: 1:0 – Батубінсіка (автогол) 4, 2:0 – Ндомбеле 7, 3:0 – Шо 24, 4:0 – Мукоко 26, 5:0 – Гессан 36, 6:0 – Мукоко 39, 7:0 – Діоп 75, 8:0 – Росаріо 86