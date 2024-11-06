Бешикташ здолав Мальме у 4 турі Ліги Європи

Сьогодні, 6 листопада, відбувся один матч у межах 4 раунду основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/2025.

Турецький Бешикташ у домашньому поєдинку обіграв шведський Мальме з рахунком 2:1. Перемогу стамбульському клубу забезпечили голи 23-річного албанського нападника Ернесто Мучі та 19-річного Семіха Кілічсоя. У шведів м'яч в активі Серена Рієкса.

Ліга Європи УЄФА-2024/2025

6 листопада, 4 раунд

Бешикташ (Туреччина) – Мальме (Швеція) 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 76 Мучі, 2:0 – 85 Кілічсой, 2:1 – 90+3 Рієкс

Зазначимо, що свій матч у четвер, 7 листопада, зіграє київське Динамо. "Біло-сині" на арені "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі приймуть Ференцуварош. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.