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Бешикташ здолав Мальме у 4 турі Ліги Європи

Олександр Булава — 6 листопада 2024, 19:30
Бешикташ здолав Мальме у 4 турі Ліги Європи
Getty Images

Сьогодні, 6 листопада, відбувся один матч у межах 4 раунду основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/2025.

Турецький Бешикташ у домашньому поєдинку обіграв шведський Мальме з рахунком 2:1. Перемогу стамбульському клубу забезпечили голи 23-річного албанського нападника Ернесто Мучі та 19-річного Семіха Кілічсоя. У шведів м'яч в активі Серена Рієкса.

Ліга Європи УЄФА-2024/2025
6 листопада, 4 раунд

Бешикташ (Туреччина) – Мальме (Швеція) 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 76 Мучі, 2:0 – 85 Кілічсой, 2:1 – 90+3 Рієкс

Зазначимо, що свій матч у четвер, 7 листопада, зіграє київське Динамо. "Біло-сині" на арені "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі приймуть Ференцуварош. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Бешикташ Мальме Ліга Європи-2024/25

Бешикташ

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