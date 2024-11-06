Динамо Київ – Ференцварош: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Київське Динамо зіграє з угорським Ференцварошем у межах четвертого туру основного раунду Ліги Європи сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться в четвер, 7 листопада, на арені "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Після трьох ігор підопічні Олександра Шовковського мають 0 залікових очок в активі. Ференцварош здобув одну перемогу та розташувався на 23 позиції турнірної таблиці.