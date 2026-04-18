Марсель зазнав поразки від Лор'яна у 30 турі Ліги 1

У суботу, 18 квітня, низкою матчів продовжилася програма 30 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Так, чергового фіаско зазнав Марсель, який на виїзді поступився Лор'яну, водночас Анже у більшості не зміг дотиснути Гавр.

Закриватиме ігровий день протистояння Лілля та Ніцци.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

30 тур, 18 квітня

Лор'ян – Марсель 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 28 Кацеріс, 2:0 – 58 Дьєнг

Анже – Гавр 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 13 Буфаль, 1:1 – 28 Пітер

Вилучення: 75 – Санганте (Гавр)

Лілль – Ніцца

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Ланс переграв Тулузу.