Марсель зазнав поразки від Лор'яна у 30 турі Ліги 1
У суботу, 18 квітня, низкою матчів продовжилася програма 30 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.
Так, чергового фіаско зазнав Марсель, який на виїзді поступився Лор'яну, водночас Анже у більшості не зміг дотиснути Гавр.
Закриватиме ігровий день протистояння Лілля та Ніцци.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
30 тур, 18 квітня
Лор'ян – Марсель 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 28 Кацеріс, 2:0 – 58 Дьєнг
Анже – Гавр 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 13 Буфаль, 1:1 – 28 Пітер
Вилучення: 75 – Санганте (Гавр)
- Лілль – Ніцца
Нагадаємо, у стартовому матчі туру Ланс переграв Тулузу.