ПСЖ здолав Лілль, Монако та Ланс зіграли внічию у 3 турі Ліги 1

Сьогодні, 1 вересня, відбулися матчі 3 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25.

ПСЖ на виїзді розібрався з Ліллем. За гостей під кінець першого тайму забили Вітінья та Баркола. "Доги" на 78 хвилині зусиллями Жегрови відквитали один гол, але на більше їх не вистачило. А під кінець гри чемпіон Франції забив ще раз.

Монако та Ланс розійшлися миром. На гол Закарії на 84 хвилині гості відповіли точним ударом з пенальті від Франковського на 90+4.

Реймс та Гавр здобули домашні перемоги, а Ніцца на виїзді забила 4 м'ячі у ворота Анже.

Чемпіонат Франції — Ліга 1

3 тур, 1 вересня

Лілль — ПСЖ 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 — Вітінья (33, пен), 0:2 — Баркола (36), 1:2 — Жегрова (78), 1:3 — Коло-Муані (90+2)

Монако — Ланс 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 — Закарія (84), 1:1 — Франковський (90+4)

Реймс — Ренн 2:1

Голи: 0:1 — Естігор (13), 1:1 — Іто (41), 2:1 — Діакіте (48)

Гавр — Осер 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 — Перрен (17), 1:1 — Овусу (23, авт), 2:1 — Ндіай (48), 3:1 — Туре (90+8 пен)

Анже — Ніцца 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 — Юссуф (6), 0:2 — Будауї (25), 1:2 — Абделлі (67), 1:3 — Гессан (72), 1:4 — Гессан (85)

Нагадаємо, що вчора суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів Брест здобув розгромну перемогу над Сент-Етьеном.