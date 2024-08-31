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Суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів розгромив Сент-Етьєн у 3 турі Ліги 1

Станіслав Лисак — 31 серпня, 23:02
Суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів розгромив Сент-Етьєн у 3 турі Ліги 1

У межах 3 туру французької Ліги 1 сезону-2024/2025 відбулося 2 поєдинки. Зокрема, Брест, який зустрінеться з Шахтарем в основному етапі Ліги чемпіонів, розгромив Сент-Етьєн.

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Чемпіонат Франції — Ліга 1
31 серпня, 3 тур

Брест — Сент-Етьєн 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Камара, 2:0 - 32 Дель Кастільйо (пен), 3:0 - 77 Ажорк, 4:0 - 84 Лала (пен)

Монпельє — Нант 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 24 Аблін, 1:1 - 30 Адамс, 1:2 - 45+5 Саймон (пен), 1:3 - 85 Мостафа

Сьогодні відбувається ще одна гра в чемпіонаті Франції:

22:00. Тулуза — Марсель (0:2 після першої половини гри)

Напередодні Ліон здобув мінімальну перемогу над Страсбуром у грі з сімома голами.

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