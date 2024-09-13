Боруссія Дортмунд у матчі із 6 голами обіграла лідера Бундесліги

Сьогодні, 13 вересня, стартував 3 тур Бундесліги сезону-2024/25.

У Дортмунді місцева Боруссія приймала Гайденхайм. Поєдинок обіцяв бути цікавим, адже скромний клуб виграв перші дві гри чемпіонату із загальною різницею голів 6:0, що дозволило підійти до цієї зустрічі лідером турнірної таблиці.

Команда Нурі Шахіна старт поєдинку провела вдало, забивши за перші 17 хвилин два голи. Гості здаватися не збиралися і під кінець тайму один м'яч відквитали, але через дві хвилини Карім Адеємі оформив дубль, чим відновив комфортну перевагу "джмелів".

У середині другого тайму Гайденхайм повернув інтригу — Брейніг забив пенальті. Остаточно питання про переможця було знято у компенсований час, коли Джан реалізував 11-метровий.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга

3 тур, 13 вересня

Боруссія Дортмунд — Гайденгайм 4:2 (3:1)

Голи: 1:0 — Мален (12), 2:0 — Адеємі (17), 2:1 — Пірінгер (39), 3:1 — Адеємі (41), 3:2 — Брейніг (74, пен), 4:2 — Джан (90+3, пен)

Тепер у Боруссії 7 очок. "Чорно-жовті" стали лідерами Бундесліги. Гайденгайм із шістьма балами йде другим.