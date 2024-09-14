Баварія декласувала Гольштайн, Баєр розгромив Гоффенгайм у 3 турі Бундесліги

У суботу, 14 вересня, відбулися матчі 3 туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Зокрема, мюнхенська Баварія декласувала Гольштайн, забивши у ворота суперника 6 голів. Також чинний чемпіон Баєр розгромив Гоффенгайм з рахунком 4:1.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга

3 тур, 14 вересня

Боруссія Менхенгладбах — Штутгарт 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 21 Ундав, 1:1 - 27 Леа, 1:2 - 58 Демірович, 1:3 - 61 Демірович

Вольфсбург — Айнтрахт 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Мармуш, 1:1 - 76 Баку, 1:2 - 82 Мармуш

Гоффенгайм — Баєр Леверкузен 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 17 Тер'є, 0:2 - 30 Боніфейс, 1:2 - 37 Беріша, 1:3 - 72 Вірц, 1:4 - 75 Боніфейс

Лейпциг — Уніон Берлін 0:0

Фрайбург — Бохум 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Боаду, 1:1 - 58 Адаму, 2:1 - 61 Адаму

Гольштайн Кіль — Баварія 1:6 (0:4)

Голи: 0:1 - 1 Мусіала, 0:2 - 7 Кейн, 0:3 - 13 Ремберг (а.г.), 0:4 - 43 Кейн, 0:5 - 65 Олісе, 1:5 - 82 Гігович, 1:6 - 90+1 Кейн (пен.)

Наразі Баварія очолює турнірну таблицю німецького чемпіонату. Підопічні Венсана Компані є єдиною командою, яка набрала максимум балів у стартових 3 турах (9 очок).