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Кваліфікація Ліги конференцій: Копенгаген мав проблеми з чеським клубом, Геккен забив 6 голів

Руслан Травкін — 7 серпня, 23:36
Кваліфікація Ліги конференцій: Копенгаген мав проблеми з чеським клубом, Геккен забив 6 голів

У Лізі конференцій УЄФА сезону 2024/2025 відбулося чотири матчі третього кваліфікаційного раунду.

У всіх поєдинках тріумфаторами вийшли господарі поля. Учасник плей-оф Ліги чемпіонів минулого сезону датський Копенгаген мінімально здолав чеський Банік - 1:0.

Швейцарський Санкт-Галлен у два м'ячі обіграв польський Шльонськ. Шведський Геккен та угорський Пакш розгромили своїх опонентів.

Ліга конференцій-2024/2025 — Кваліфікація. 3 етап, перші матчі. 7 серпня

Санкт-Гален (Швейцарія) — Шльонськ (Польща) 2:0 (2:0)

Копенгаген (Данія) — Банік (Чехія) 1:0 (0:0)

Геккен (Швеція) — Пайде (Естонія) 6:1 (3:1)

Пакш (Угорщина) — Морнар (Чорногорія) 3:0 (0:0)

У минулому раунді кваліфікації вилетів представник УПЛ Полісся. Клуб із Житомира не зумів пройти словенську Олімпію.

Копенгаген Ліга конференцій сезону-2024/25

Копенгаген

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