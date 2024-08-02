Полісся програло Олімпії та вилетіло з турніру: результати 2 раунду кваліфікації ЛК

Сьогодні, 1 серпня, відбулися 38 матчів-відповідей другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Зокрема, житомирське Полісся поступилося словенській Олімпії Любляні та покинуло турнір. Загальний рахунок після 2 поєдинків — 1:4.

Ліга конференцій-2024/2025 — Кваліфікація

2 етап, матчі-відповіді

1 серпня

Полісся (Житомир, Україна) — Олімпія (Любляна, Словенія) 1:2 (1:1)

Перший матч: 0:2

Голи: 1:0 - 1 Кушніренко, 1:1 - 11 Флоруц, 1:2 - 90+3 Дурдов

Астана (Казахстан) — Мілсамі (Молдова) 1:0 (0:0)

Перший матч: 1:1

Арарат (Вірменія) — Зімбру (Молдова) 3:1 (1:0)

Перший матч: 3:0

НК Браво (Словенія) — Зріньскі (Боснія та Герцеговина) 1:3 (1:1)

Перший матч: 1:0

Ордабаси (Кахастан) — Діфферданж (Люксембург) 4:3 (2:0), пенальті (4:3)

Перший матч: 0:1

Ігор Пластун та Євген Макаренко та Артем Бєсєдін вийшли у стартовому складі Ордабаси, результатвними діями не відзначалися.

Урарту (Вірменія) — Острава (Чехія) 0:2 (0:1)

Перший матч: 1:5

Ллапі (Косово) — Брондбю (Данія) 2:2 (1:0)

Перший матч: 0:6

АЕК Ларнака (Кіпр) — Пакш (Угорщина) 0:2 (0:2)

Перший матч: 0:3

Левадія (Естонія) — Осієк (Хорватія) 0:1 (0:0)

Перший матч: 1:5

Пафос (Кіпр) — Жальгіріс (Литва) після овертаймів 3:0 (1:0)

Перший матч: 1:2

Українець Мирослав Мазур з Пафоса вийшов на заміну на 40-й хвилині.

Сабах Баку (Азербайджан) — Маккабі Хайфа (Ізраїль) 4:5 (0:1), пенальті (3:2)

Перший матч: 3:0

Тобол (Казахстан) — Санкт-Гален (Швейцарія) 0:1 (0:0)

Перший матч: 1:4

Трансінвест (Литва) — Млада Болеслав (Чехія) 0:1 (0:0)

Перший матч: 0:2

Інтер Клуб Ескальдес (Андорра) — АЕК (Греція) 0:4 (0:1)

Перший матч: 3:4

Пайде (Естонія) — Стьярнан (Ісландія) 4:0 (1:0)

Перший матч: 1:2

Бранн (Норвегія) — Гоу Ехед Іглс (Нідерланди) 2:1 (1:1)

Перший матч: 0:0

Карнарвон (Уельс) — Легія (Польща) 0:5 (0:0)

Перший матч: 0:6

Копенгаген (Данія) — Мегпіс (Гібралтар) 5:1 (1:1)

Перший матч: 3:0

Нідеркорн (Люксембург) — Юргорден (Швеція) 1:0 (1:0)

Перший матч: 0:3

Сліма (Мальта) — Ноах (Вірменія) 0:0

Перший матч: 0:7

Торпедо Кутаїсі (Грузія) — Омонія (Кіпр) 1:2 (0:1)

Перший матч: 1:3

Тромсе (Норвегія) — КуПС (Фінляндія) 1:0 (1:0)

Перший матч: 1:0

Університатя Крайова (Румунія) — Марибор (Словенія) 3:2 (0:0)

Перший матч: 0:2

Вадуц (Ліхтенштейн) — Сент-Патрікс (Ірландія) 2:2 (1:1)

Перший матч: 1:3

Черно Море (Болгарія) — Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) 1:2 (1:1)

Перший матч: 0:0

Вікінгур (Фарерські острови) — Гент (Бельгія) 0:3 (0:0)

Перший матч: 1:4

КФ Егнатія (Албанія) — Вікінгур Рейк'явік (Ісландія) 0:2 (0:1)

Перший матч: 1:0

Німан (Білорусь) — ЧФР Клуж (Румунія) 0:5 (0:2)

Перший матч: 0:0

Партизані (Албанія) — Іберія 1999 (Грузія) 0:0

Перший матч: 0:2

Дун. Стреда (Словаччина) — Зіра (Азербайджан) 1:2 (1:1)

Перший матч: 0:4

Шльонск Вроцлав (Польща) — ФК Рига (Латвія) 3:1 (1:1)

Перший матч: 0:1

Ла Фіоріта (Сан-Марино) — Башакшехір (Туреччина) 0:4 (0:3)

Перший матч: 1:6

Сент-Мірен (Шотландія) — Валюр (Ісландія) 4:1 (1:0)

Перший матч: 0:0

Шелбурн (Ірландія) — Цюрих (Швейцарія) 0:0

Перший матч: 0:3

Будучност (Чорногорія) — ЦСКА 1948 Софія (Болгарія) 1:1 (0:0)

Перший матч: 0:1

Академія Пушкаша (Угорщина) — Дніпро-1 (Україна) 3:0, технічна перемога



ХБ Торсхавн (Фарерські острови) — Хайдук Спліт (Хорватія) 0:0

Перший матч: 0:2

Гімарайнш (Португалія) — Флоріана (Мальта) 4:0 (4:0)

Перший матч: 1:0

Нагадаємо, СК Дніпро-1 отримав дві технічні поразки у матчах другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Академії Пушкаша.