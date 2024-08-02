Полісся програло Олімпії та вилетіло з турніру: результати 2 раунду кваліфікації ЛК
Сьогодні, 1 серпня, відбулися 38 матчів-відповідей другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.
Зокрема, житомирське Полісся поступилося словенській Олімпії Любляні та покинуло турнір. Загальний рахунок після 2 поєдинків — 1:4.
Ліга конференцій-2024/2025 — Кваліфікація
2 етап, матчі-відповіді
1 серпня
Полісся (Житомир, Україна) — Олімпія (Любляна, Словенія) 1:2 (1:1)
Перший матч: 0:2
Голи: 1:0 - 1 Кушніренко, 1:1 - 11 Флоруц, 1:2 - 90+3 Дурдов
Астана (Казахстан) — Мілсамі (Молдова) 1:0 (0:0)
Перший матч: 1:1
Арарат (Вірменія) — Зімбру (Молдова) 3:1 (1:0)
Перший матч: 3:0
НК Браво (Словенія) — Зріньскі (Боснія та Герцеговина) 1:3 (1:1)
Перший матч: 1:0
Ордабаси (Кахастан) — Діфферданж (Люксембург) 4:3 (2:0), пенальті (4:3)
Перший матч: 0:1
Ігор Пластун та Євген Макаренко та Артем Бєсєдін вийшли у стартовому складі Ордабаси, результатвними діями не відзначалися.
Урарту (Вірменія) — Острава (Чехія) 0:2 (0:1)
Перший матч: 1:5
Ллапі (Косово) — Брондбю (Данія) 2:2 (1:0)
Перший матч: 0:6
АЕК Ларнака (Кіпр) — Пакш (Угорщина) 0:2 (0:2)
Перший матч: 0:3
Левадія (Естонія) — Осієк (Хорватія) 0:1 (0:0)
Перший матч: 1:5
Пафос (Кіпр) — Жальгіріс (Литва) після овертаймів 3:0 (1:0)
Перший матч: 1:2
Українець Мирослав Мазур з Пафоса вийшов на заміну на 40-й хвилині.
Сабах Баку (Азербайджан) — Маккабі Хайфа (Ізраїль) 4:5 (0:1), пенальті (3:2)
Перший матч: 3:0
Тобол (Казахстан) — Санкт-Гален (Швейцарія) 0:1 (0:0)
Перший матч: 1:4
Трансінвест (Литва) — Млада Болеслав (Чехія) 0:1 (0:0)
Перший матч: 0:2
Інтер Клуб Ескальдес (Андорра) — АЕК (Греція) 0:4 (0:1)
Перший матч: 3:4
Пайде (Естонія) — Стьярнан (Ісландія) 4:0 (1:0)
Перший матч: 1:2
Бранн (Норвегія) — Гоу Ехед Іглс (Нідерланди) 2:1 (1:1)
Перший матч: 0:0
Карнарвон (Уельс) — Легія (Польща) 0:5 (0:0)
Перший матч: 0:6
Копенгаген (Данія) — Мегпіс (Гібралтар) 5:1 (1:1)
Перший матч: 3:0
Нідеркорн (Люксембург) — Юргорден (Швеція) 1:0 (1:0)
Перший матч: 0:3
Сліма (Мальта) — Ноах (Вірменія) 0:0
Перший матч: 0:7
Торпедо Кутаїсі (Грузія) — Омонія (Кіпр) 1:2 (0:1)
Перший матч: 1:3
Тромсе (Норвегія) — КуПС (Фінляндія) 1:0 (1:0)
Перший матч: 1:0
Університатя Крайова (Румунія) — Марибор (Словенія) 3:2 (0:0)
Перший матч: 0:2
Вадуц (Ліхтенштейн) — Сент-Патрікс (Ірландія) 2:2 (1:1)
Перший матч: 1:3
Черно Море (Болгарія) — Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) 1:2 (1:1)
Перший матч: 0:0
Вікінгур (Фарерські острови) — Гент (Бельгія) 0:3 (0:0)
Перший матч: 1:4
КФ Егнатія (Албанія) — Вікінгур Рейк'явік (Ісландія) 0:2 (0:1)
Перший матч: 1:0
Німан (Білорусь) — ЧФР Клуж (Румунія) 0:5 (0:2)
Перший матч: 0:0
Партизані (Албанія) — Іберія 1999 (Грузія) 0:0
Перший матч: 0:2
Дун. Стреда (Словаччина) — Зіра (Азербайджан) 1:2 (1:1)
Перший матч: 0:4
Шльонск Вроцлав (Польща) — ФК Рига (Латвія) 3:1 (1:1)
Перший матч: 0:1
Ла Фіоріта (Сан-Марино) — Башакшехір (Туреччина) 0:4 (0:3)
Перший матч: 1:6
Сент-Мірен (Шотландія) — Валюр (Ісландія) 4:1 (1:0)
Перший матч: 0:0
Шелбурн (Ірландія) — Цюрих (Швейцарія) 0:0
Перший матч: 0:3
Будучност (Чорногорія) — ЦСКА 1948 Софія (Болгарія) 1:1 (0:0)
Перший матч: 0:1
Академія Пушкаша (Угорщина) — Дніпро-1 (Україна) 3:0, технічна перемога
ХБ Торсхавн (Фарерські острови) — Хайдук Спліт (Хорватія) 0:0
Перший матч: 0:2
Гімарайнш (Португалія) — Флоріана (Мальта) 4:0 (4:0)
Перший матч: 1:0
Нагадаємо, СК Дніпро-1 отримав дві технічні поразки у матчах другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Академії Пушкаша.