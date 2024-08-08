Гент розписав мирову з Сількеборгом, Ордабаси програли Пюніку в матчі 3 етапу кваліфікації ЛК
Сьогодні, 6 серпня, відбулися перші матчі 3 раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.
Ліга конференцій-2024/2025 — Кваліфікація
3 етап, перший матч
8 серпня
Арарат (Вірменія) — Академія Пушкаша (Угорщина) 0:1 (0:0)
Ауда (Латвія) — Дріта (Косово) 1:0 (1:0)
Ордабаси (Казахстан) — Пюнік Єреван (Вірменія) 0:1 (0:0)
Гік (Фінляндія) — Дечич (Чорногорія) 1:0 (0:0)
Іберія 1999 (Грузія) — Башакшехір (Туреччина) 0:1 (0:0)
Ільвес (Фінляндія) — Юргорден (Швеція) 1:1 (0:0)
Млада Болеслав (Чехія) — Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) 1:1 (1:0)
Ружомберок (Словаччина) — Хайдук Спліт (Хорватія) 0:0
Сількеборг (Данія) — Гент (Бельгія) 2:2 (0:0)
Сьогодні також відбудеться ще 16 матчів. Нагадаємо, житомирське Полісся вилетіло з кваліфікації ЛК у 2 етапі, двічі поступившись Олімпії Любляні.