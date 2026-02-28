Українська правда
Вулвергемптон сенсаційно здолав Астон Віллу у стартовому матчі 28 туру АПЛ

Олексій Мурзак — 28 лютого 2026, 00:25
Вулвергемптон сенсаційно здолав Астон Віллу у стартовому матчі 28 туру АПЛ

У п'ятницю, 27 лютого, відбувся стартовий матч 28 туру англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26, у якому аутсайдер Вулвергемптон сенсаційно переграв Астон Віллу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

У першому таймі була зафіксована нічия, а другій 45-хвилинці "вовків" вивів вперед Гомес. Вже у компенсований арбітром час Гомеш подвоїв перевагу, на що суперник так нічим і не відповів.

Чемпіонат Англії – АПЛ
28 тур, 27 лютого

Вулвергемптон – Астон Вілла 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 61 Гомес, 2:0 – 90+8 Гомеш

Нагадаємо, у понеділок, 23 лютого, відбувся матч 27 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Евертон вдома поступився Манчестер Юнайтед.

