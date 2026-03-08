Вільярреал переграв Ельче, Бетіс поступився Хетафе у 27 турі Ла Ліги
У неділю, 8 березня, низкою матчів продовжився 27-й тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.
У стартовій зустрічі ігрового дня Вільярреал вдома обіграв Ельче та наздогнав мадридський Атлетико в турнірній таблиці чемпіонату, який йде третім – у команд по 54 бали.
Бетіс на виїзді несподівано поступився Хетафе. Господарі поля завдяки голам Кіко Феменія та Сатріано забезпечили собі перевагу в першому таймі, яку втримали до кінця зустрічі.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
27 тур, 8 березня
Вільярреал – Ельче 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 31 Б'юкенен, 2:0 – 41 Моуріньйо, 2:1 – 83 Сілва
Хетафе – Бетіс
Голи: 1:0 – 28 Кіко Феменія, 2:0 – 45+1 Сатріано
19:30 Севіялья – Райо Вальєкано
22:00 Валенсія – Алавес
Напередодні Барселона перемогла Атлетик, а Жирона з Циганковим та Ванатом поділила очки з Леванте