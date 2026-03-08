Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вільярреал переграв Ельче, Бетіс поступився Хетафе у 27 турі Ла Ліги

Олександр Булава — 8 березня 2026, 19:14
Вільярреал переграв Ельче, Бетіс поступився Хетафе у 27 турі Ла Ліги

У неділю, 8 березня, низкою матчів продовжився 27-й тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

У стартовій зустрічі ігрового дня Вільярреал вдома обіграв Ельче та наздогнав мадридський Атлетико в турнірній таблиці чемпіонату, який йде третім – у команд по 54 бали.

Бетіс на виїзді несподівано поступився Хетафе. Господарі поля завдяки голам Кіко Феменія та Сатріано забезпечили собі перевагу в першому таймі, яку втримали до кінця зустрічі.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
27 тур, 8 березня

Вільярреал – Ельче 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 31 Б'юкенен, 2:0 – 41 Моуріньйо, 2:1 – 83 Сілва

Хетафе – Бетіс

Голи: 1:0 – 28 Кіко Феменія, 2:0 – 45+1 Сатріано

19:30 Севіялья – Райо Вальєкано

22:00 Валенсія – Алавес

Напередодні Барселона перемогла Атлетик, а Жирона з Циганковим та Ванатом поділила очки з Леванте

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Барселона перемогла Атлетик, Жирона з Циганковим та Ванатом поділила очки з Леванте у 27 турі Ла Ліги
Реал Мадрид на останніх хвилинах вирвав перемогу над Сельтою Віго у 27 турі Ла Ліги
Левандовський повідомив, коли визначиться зі своїм майбутнім у Барселоні
15-річний український воротар, яким цікавиться Реал, провів дебютне тренування з першою командою Леванте
Реал Ов'єдо розгромно поступився Райо Вальєкано у перенесеному матчі 23 туру Ла Ліги

Останні новини