Вільярреал переграв Ельче, Бетіс поступився Хетафе у 27 турі Ла Ліги

У неділю, 8 березня, низкою матчів продовжився 27-й тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

У стартовій зустрічі ігрового дня Вільярреал вдома обіграв Ельче та наздогнав мадридський Атлетико в турнірній таблиці чемпіонату, який йде третім – у команд по 54 бали.

Бетіс на виїзді несподівано поступився Хетафе. Господарі поля завдяки голам Кіко Феменія та Сатріано забезпечили собі перевагу в першому таймі, яку втримали до кінця зустрічі.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

27 тур, 8 березня

Вільярреал – Ельче 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 31 Б'юкенен, 2:0 – 41 Моуріньйо, 2:1 – 83 Сілва

Хетафе – Бетіс

Голи: 1:0 – 28 Кіко Феменія, 2:0 – 45+1 Сатріано

19:30 Севіялья – Райо Вальєкано

22:00 Валенсія – Алавес

Напередодні Барселона перемогла Атлетик, а Жирона з Циганковим та Ванатом поділила очки з Леванте