Легендарний спортивний директор повернеться у Ла Лігу

Колишній спортивний директор Севільї та Роми Рамон Мончі повернеться у Ла Лігу.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

57-річний фахівець стане новим спортивним директором Еспаньйола.

Зазначається, що Мончі приваблює проєкт американського підприємця Алана Пейса, який є власником компанії Velocity Sport Limited – мажоритарного акціонера Еспаньйола. Наразі тривають переговори щодо кінцевої ролі іспанця в структурі клубу.

Нагадаємо, функціонер у вересні покинув Астон Віллу, де з 2023 року обіймав посаду президента з футбольних операцій. До цього він працював у Ромі та Севільї. В іспанському клубі Мончі провів найкращі на цей час роки у футболі, привівши в клуб Дані Алвеса, Жуліо Баптісту, Стівена Нзонзі та багато інших, зокрема, Євгена Коноплянку.

Наразі Еспаньйол посідає 13 місце у турнірній таблиці Ла Ліги.