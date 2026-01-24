Комо розтрощив Торіно у 22 турі Серії А
У суботу, 24 січня, трьома матчами продовжився 22 тур італійської Серії А.
У стартовій зустрічі ігрового дня Комо вдома розгромило Торіно. Дублем відзначився грецький нападник Анастасіос Дувікас, ще по голу в активі Батуріна, Да Куньї, Кюна та Какере. Перемога дозволила підопічним Сеска Фабрегаса піднятися на шосту сходинку в турнірній таблиці першості.
Чемпіонат Італії – Серія А
22 тур, 24 січня
Комо – Торіно
Голи: 1:0 – 8 Дувікас, 2:0 – 16 Батуріна, 3:0 – 59 Да Кунья (пен), 4:0 – 66 Дувікас, 5:0 – 70 Кюн, 6:0 Какере
19:00 Фіорентина – Кальярі
21:45 Лечче – Лаціо
Нагадаємо, напередодні Інтер забив шість голів у ворота Пізи.