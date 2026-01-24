Комо розтрощив Торіно у 22 турі Серії А

У суботу, 24 січня, трьома матчами продовжився 22 тур італійської Серії А.

У стартовій зустрічі ігрового дня Комо вдома розгромило Торіно. Дублем відзначився грецький нападник Анастасіос Дувікас, ще по голу в активі Батуріна, Да Куньї, Кюна та Какере. Перемога дозволила підопічним Сеска Фабрегаса піднятися на шосту сходинку в турнірній таблиці першості.

Чемпіонат Італії – Серія А

22 тур, 24 січня

Комо – Торіно

Голи: 1:0 – 8 Дувікас, 2:0 – 16 Батуріна, 3:0 – 59 Да Кунья (пен), 4:0 – 66 Дувікас, 5:0 – 70 Кюн, 6:0 Какере

19:00 Фіорентина – Кальярі

21:45 Лечче – Лаціо

Нагадаємо, напередодні Інтер забив шість голів у ворота Пізи.