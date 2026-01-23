Феєрія в першому таймі: Інтер розгромив Пізу у 22-му турі Серії А

У п'ятницю, 23 січня, відбувся стартовий матч 22-го туру чемпіонату Італії з футболу, в якому Інтер приймав Пізу.

Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 6:2.

При тому саме Піза відкрила рахунок у грі, та навіть подвоїла перевагу на 23 хвилині. Але ще до перерви Інтер, зусиллями Зелінського, Мартінеса та Еспозіто, вийшов вперед.

Другий тайм тривалий час проходив без голів, проте після 80 хвилини Інтер прорвало: спершу забив Дімарко, за кілька миттєвостей Бонні довів рахунок до розгромного, а на останніх секундах Мхітарян поставив крапку в зустрічі.

Чемпіонат Італії – Серія А

22 тур, 23 січня

Інтер – Піза 6:2 (3:2)

Голи: 0:1 – 11 Морео, 0:2 – 23 Морео, 1:2 – 39 Зелінський (пен.), 2:2 – 41 Мартінес, 3:2 – 45+2 Еспозіто, 4:2 – 82 Дімарко, 5:2 – 86 Бонні, 6:2 – 90+3 Мхітарян

Завдяки цій перемозі Інтер закріпився на першому місці в турнірній таблиці. Піза ж продовжує перебувати на останній сходинці.

Нагадаємо, у попередньому турі Піза відібрала очки в Аталанти, а Інтер мінімально обіграв Удінезе.