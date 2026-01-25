Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Атлетико розгромив Мальорку у 21 турі Ла Ліги

Олександр Булава — 25 січня 2026, 17:02
Атлетико розгромив Мальорку у 21 турі Ла Ліги

У неділю, 25 січня, низкою матчів продовжився 21-й тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Мадридський Атлетико завдяки м'ячам Александера Серлота й Тьяго Альмада та автоголу від Лопеса вдома обіграв Мальорку. "Матрасники" посідають третю сходинку в турнірній  таблиці чемпіонату.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
21 тур, 24 січня

Атлетико – Мальорка 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Серлот, 2:0 – 75 Лопес (автогол), 3:0 – 87 Альмада

17:15 Барселона – Реал Ов'єдо

19:30 Реал Сосьєдад – Сельта

22:00 Алавес – Бетіс

Нагадаємо, напередодні Реал завдяки дублю Мбаппе обіграв Вільярреал, Севілья переграла Атлетик Більбао

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Атлетико Мадрид

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Реал завдяки дублю Мбаппе обіграв Вільярреал, Севілья переграла Атлетик Більбао у 21-му турі Ла Ліги
Грізманн вибув на невизначений термін через ушкодження
Мартінес приніс Леванте перемогу над Ельче у 21-му турі Ла Ліги
Гол Ваната номінований на найкращий м'яч місяця у Ла Лізі
Український нападник претендує на звання найкращого гравця місяця в Ла Лізі

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік