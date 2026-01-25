Атлетико розгромив Мальорку у 21 турі Ла Ліги
У неділю, 25 січня, низкою матчів продовжився 21-й тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.
Мадридський Атлетико завдяки м'ячам Александера Серлота й Тьяго Альмада та автоголу від Лопеса вдома обіграв Мальорку. "Матрасники" посідають третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
21 тур, 24 січня
Атлетико – Мальорка 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 22 Серлот, 2:0 – 75 Лопес (автогол), 3:0 – 87 Альмада
17:15 Барселона – Реал Ов'єдо
19:30 Реал Сосьєдад – Сельта
22:00 Алавес – Бетіс
Нагадаємо, напередодні Реал завдяки дублю Мбаппе обіграв Вільярреал, Севілья переграла Атлетик Більбао