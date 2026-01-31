Марсель Де Дзербі на виїзді поділив очки з ФК Париж у 20 турі Ліги 1

У суботу, 31 січня, відбудеться низка матчів 20 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Марсель втратив перемогу над ФК Париж, завершивши поєдинок нічиєю, попри комфортну перевагу після голів Грінвуда та Обамеянга. Господарі врятувалися від поразки в самій кінцівці: Іконе скоротив відставання на 82-й хвилині, а Кеббаль точним ударом з пенальті в компенсований час відновив паритет.

Далі о 20:00 футбольний день у Франції продовжить матч між Лор'яном та Нантом, а о 22:05 Монако на виїзді зустрінеться з Ренном.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

20 тур, 31 січня

ФК Париж – Марсель 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Грінвуд (пен), 0:2 – 53 Обамеянг, 1:2 – 82 Іконе, 2:2 – 90+3 Кеббаль (пен)

Нагадаємо, що головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі спростував інформацію про негайне звільнення та запевнив, що продовжує працювати з командою.