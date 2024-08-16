Нива Тернопіль дотиснула Хуст: результати 2 туру Першої ліги
Сьогодні, 8 серпня, проходять 5 матчів Першої ліги-2024/25.
Тернопільська Нива на виїзді завдяки голам Різник, Галадейда та Різника змогла переграти Хуст з рахунком 3:2. Для тернополян — це перші очки у поточному чемпіонаті, у 1 турі вони поступились Епіцентру (0:1). Водночас Хуст зазнав другої поразки поспіль.
Чемпіонат України — Перша ліга
2 тур, 16 серпня
Хуст — Нива Тернопіль 2:3 (2:2)
Голи: 0:1 - 9 Різник, 0:2 - 16 Галадейд, 1:2 - 25 Гук, 2:2 - 32 Уманець, 2:3 - 50 Різник
Сьогодні відбудеться ще один матч:
15:30 Минай — Прикарпаття
Нагадаємо, напередодні відбувся матч-відкриття нового сезону Першої ліги, який закінчився скандальною перемогою Агробізнеса над Металістом.