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Нива Тернопіль дотиснула Хуст: результати 2 туру Першої ліги

Олександр Булава — 16 серпня, 15:59
Нива Тернопіль дотиснула Хуст: результати 2 туру Першої ліги

Сьогодні, 8 серпня, проходять 5 матчів Першої ліги-2024/25.

Тернопільська Нива на виїзді завдяки голам Різник, Галадейда та Різника змогла переграти Хуст з рахунком 3:2. Для тернополян це перші очки у поточному чемпіонаті, у 1 турі вони поступились Епіцентру (0:1). Водночас Хуст зазнав другої поразки поспіль.

Чемпіонат України — Перша ліга
2 тур, 16 серпня

Хуст Нива Тернопіль 2:3 (2:2)

Голи: 0:1 - 9 Різник, 0:2 - 16 Галадейд, 1:2 - 25 Гук, 2:2 - 32 Уманець, 2:3 - 50 Різник

Сьогодні відбудеться ще один матч:

15:30 Минай — Прикарпаття

Нагадаємо, напередодні відбувся матч-відкриття нового сезону Першої ліги, який закінчився скандальною перемогою Агробізнеса над Металістом.

Нива Тернопіль Чемпіонат України, Перша ліга Хуст

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