Перша ліга стартувала зі скандалу: Агробізнес закамбечив проти Металіста завдяки суперечливому пенальті

Агробізнес здобув вольову перемогу над Металістом у матчі 1 туру Першої ліги-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Вже на 4-й хвилині харків’яни вийшли вперед завдяки голу 18-річного Єгора Абрамова. Втім, по перерві Агробізнесу вдалося переломити хід зустрічі.

На початку другого тайму Іван Станкович зрівняв рахунок, а через дві хвилини після того Металіст залишився в меншості, коли Євген Рязанцев отриимав другу жовту картку за відмашку проти суперника.

Агробізнесу доволі швидко вдалося реалізувати кількісну перевагу. На 63-й хвилині господарі провели атаку, внаслідок якої був призначений дуже суперечливий пенальті. Головний арбітр покарав харків’ян за гру рукою у власному штрафному, хоча на повторі чітко видно, що м’яч влучив у голову Євгена Ісаєнка.

Чемпіонат України — Перша ліга

1 тур, 7 серпня

Агробізнес — Металіст 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 — Абрамов 4, 1:1 — Станкович 54, 2:1 — Войтиховський 64

Вилучення: Рязанцев 56

Решта матчів стартового туру Першої ліги відбудуться 8 та 9 серпня. Зазначимо, що новий розіграш мав розпочатися з поєдинку між Вікторією та Діназом, але його перенесли на невизначений термін через затяжнку повітряну тривогу на Сумщині.