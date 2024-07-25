АЕК переграв андоррський Інтер, Рига здолала Шльонск у 2 раунді кваліфікації ЛК

24 липня, відбулися перші матчі 2 раунду кваліфікації Ліги конференцій-2024/25 з футболу.

Зокрема, латвійська Рига мінімально переграла вроцлавський Шльонск, а АЕК виявився сильнішим за андоррський Інтер Клуб Ескальдес.

Ліга конференцій-2024/25

2 кваліфікаційний раунд

Перші матчі, 24 липня

Струга (Північна Македонія) — Пюнік (Вірменія) 2:1 (1:1)

Гол: 1:0 - 8 Ібраїмі (пен), 1:1 - 23 Віллела, 2:1 - 73 Спіровскі

ФК Рига (Латвія) — Шльонск Вроцлав (Польща) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 7 Ньянг

Динамо Батумі (Грузія) — Денич (Чорногорія) 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 62 Цамай, 0:2 - 66 Цамай

АЕК (Греція) — Інтер Клуб Ескальдес (Андорра) 4:3 (3:0)

Голи: 1:0 - 6 Любінич, 2:0 - 20 Гарсія, 3:0 - 31 Гаічнович, 4:0 - 53 Мукуді, 4:1 - 65 автогол Віда, 4:2 - 78 Саша (пен), 4:3 - 87 Віті

Кліфтонвілл (Північна Ірландія) — Ауда (Латвія) 1:2 (1:1)

: 0:1 - 32 Огуннії, 1:1 - 39 Конлен, 1:2 - 76 Тайво

Нагадаємо, у кваліфікації ЛК також бере участь житомирське Полісся. Команда зіграє у другому раунді проти словенської Олімпії. Матч відбудеться 25 липня та розпочнеться о 20:00 за київським часом.