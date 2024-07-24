Динамо Мінськ програло Лудогорцю, ПАОК обіграв Борац у 2 кваліфікаційному раунді ЛЧ

Сьогодні, 23 липня, відбулося три гри 2 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

Зокрема, у першому матчі протистояння болгарський Лудогорець переграв Динамо Мінськ, а ПАОК вирвав перемогу в боснійського клубу Борац Банья-Лука.

Ліга чемпіонів-2024/25

2 кваліфікаційний раунд

Перші матчі, 24 липня

ПАОК (Греція) — Борац Банья-Лука (Боснія і Герцеговина) 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 17 Куліеракіс, 1:1 - 22 Еррера (пен), 2:1 - 39 Куліеракіс, 2:2 - 45+3 Кулашин, 3:2 - 51 Трост-Еконг

Лудогорець (Болгарія) — Динамо Мінськ (-) 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Текпетей, 2:0 - 45+1 Нєдєлєв (пен)

Цельє (Словенія) — Слован Братислава (Словаччина) 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 7 Бобічанец, 1:1 - 11 Стрелец

Напередодні Динамо розгромило Партизан у першому поєдинку.

Нагадаємо, у разі перемоги у двоматчевому протистоянні, кияни зіграють проти шотландського Рейнджерса. Шахтар розпочне виступи в Лізі чемпіонів-2024/25 з групового етапу.