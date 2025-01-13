Реал Сосьєдад з голом Кубо здолав Вільярреал у 19 турі Ла Ліги

У понеділок, 13 січня, відбувся один матч у межах 19 туру Ла Ліги.

Реал Сосьєдад вдома мінімально обіграв Реал Сосьєдад – 1:0. Єдиний гол в активі 23-річного японського нападника Такефуса Кубо.

Перемога дозволила Реал Сосьєдаду піднятися на 7 місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з 28 очками в активі, Вільярреал йде 5-м з 30 балами.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

19 тур, 13 січня

Реал Сосьєдад – Вільярреал 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 51 Кубо

Напередодні мадридський Атлетико переграв Осасуну та зберіг лідерство в Ла Лізі.