Перший матч Реала в новому сезоні Ла Ліги перенесли через ЧС-2026

Перший поєдинок мадридського Реала в новому сезоні-2026/27 Ла Ліги проти Реал Сосьєдаду було перенесено на пізніший термін через участь гравців на чемпіонаті світу-2026.

Про це повідомляє The Athletic.

Мадридський колектив проведе стартову гру наприкінці серпня. Рішення про зміну календаря та розділення першого туру ухвалили представники клубів після протестів профспілки гравців AFE, яка вимагала надати спортсменам три тижні відпочинку та три тижні підготовки.

Зазначимо, що зустріч мадридського Реала проти Реал Сосьєдаду мала відбутися на вихідних 14-15 серпня на стадіоні "Бернабеу". Проте через перенесення першим матчем Жозе Моурінью після повернення до "вершкових" стане виїзний поєдинок проти Еспаньйоли 22-23 серпня.

Нагадаємо, що правий захисник міланського Інтера та збірної Нідерландів Дензел Думфріс став гравцем мадридського Реала.

Також півзахисник "вершкових" Дані Себальйос залишив клуб за обопільною згодою сторін за рік до завершення контракту.