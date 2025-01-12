Лас-Пальмас програв Хетафе у 19 турі Ла Ліги

У неділю, 12 січня, двома матчами продовжився 19-й тур Іспанської Ла Ліги з футболу.

Так, перша зустріч ігрового дня між Лас-Пальмасом та Хетафе завершився перемогою гостей з рахунком 1:2.

Після цієї перемоги в активі Хетафе стало 19 очок і команда піднялася на 15 місце, майже впритул наблизившись у турнірній таблиці до Лас-Пальмаса, який розташувався на одну позицію вище (21 очок).

У ще одному матчі мадридський Атлетико вдома зіграє проти Осасуни.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

19 тур, 12 січня

Лас-Пальмас – Хетафе 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 71 Гомес да Коста, 0:2 –86 Майораль, 1:2 – 89 Янузай

17:15 Атлетико – Осасуна

Нагадаємо, у попередньому турі Атлетико переграв Барселону.