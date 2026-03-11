Розгромні перемоги Кривбаса та Сістерс Одеси, Пантери поступились Ворсклі у 17 турі Вищої ліги

У середу, 11 березня, низкою матчів стартував 17-й тур чемпіонату України з футболу серед жіночих команд.

Жіноча команда Кривбаса відвантажила шість м'ячів без відповіді у ворота ЕМС-Поділля, а Стахнюк встигла оформити дубль ще до перерви. Колос переграв Ладомир завдяки дублю Тян та голу Куніної, дозволивши гостям відповісти лише результативним ударом Ткачук у другому таймі.

Долю протистояння між Ворсклою та Пантерами вирішив єдиний реалізований пенальті від Радіонової на 16-й хвилині зустрічі. А одеські Сістерс забили п'ять разів у ворота суперниць із житомирського Полісся, забивши один гол у першій половині та додавши ще чотири після перерви.





Чемпіонат України з футболу серед жінок

17 тур, 11 березня

Кривбас – ЕМС-Поділля 6:0 (4:0)

Голи: 1:0 – 17 Бєлкіна, 2:0 – 25 Стахнюк (пенальті), 3:0 – 36 Назаренко, 4:0 – 41 Стахнюк, 5:0 – 72 Городецька, 6:0 – 78 Олійниченко

Вилучення: 21 – Никитюк (ЕМС-Поділля Ж)

Колос – Ладомир 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 32 Тян, 2:0 – 40 Куніна, 2:1 – 50 Ткачук, 3:1 – 68 Тян (пенальті)

Ворскла – Пантери Умань 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 16 Радіонова (пенальті)

Сістерс Одеса – Полісся Житомир 5:0 (1:0)

Нагадаємо, що раніше донецький Шахтар розгромно обіграв ЕМС-Поділля з рахунком 7:0 у 16-му турі.