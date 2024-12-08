Левандовський повторив гольовий рекорд Мессі у Барселоні

Форвард Барселони Роберт Левандовський став лише другим гравцем в історії клубу, який записав на свій рахунок 16 голів у перших 16 матчах сезону в чемпіонаті Іспанії.

Про це досягнення 36-річного поляка повідомляє Opta.

Левандовський забив свій 16-й гол у Ла Лізі у ворота Бетіса (2:2). Це дозволило йому повторити рекорд, який належить Ліонелю Мессі.

16 - Robert Lewandowski is the first player to score 16 goals in his first 16 games of a LaLiga season since Lionel Messi in 2018/19 (also 16), both with FC Barcelona. Performance. pic.twitter.com/CV9C0sN05B — OptaJose (@OptaJose) December 7, 2024

Нинішній нападник Інтер Маямі встановив його у сезоні-2018/19. У підсумку аргентинець записав на свій рахунок 36 голів у лізі. Всього ж у тому сезоні Мессі забив 50 голів.

І хоча каталонці не перемогли, вони продовжують лідирувати у Ла Лізі, маючи на два очки більше, ніж у Реала, який іде другим. Проте у столичного клубу ще є гра в запасі.

До того ж, "синьо-гранатових" може наздогнати Атлетико, який провів на два матчі менше.

Недавно Роберт Левандовський розповів, як більше десяти років тому йому зателефонував сер Алекс Фергюсон, який запросив його до Манчестер Юнайтед.