Левандовський повторив гольовий рекорд Мессі у Барселоні
Форвард Барселони Роберт Левандовський став лише другим гравцем в історії клубу, який записав на свій рахунок 16 голів у перших 16 матчах сезону в чемпіонаті Іспанії.
Про це досягнення 36-річного поляка повідомляє Opta.
Левандовський забив свій 16-й гол у Ла Лізі у ворота Бетіса (2:2). Це дозволило йому повторити рекорд, який належить Ліонелю Мессі.
Нинішній нападник Інтер Маямі встановив його у сезоні-2018/19. У підсумку аргентинець записав на свій рахунок 36 голів у лізі. Всього ж у тому сезоні Мессі забив 50 голів.
І хоча каталонці не перемогли, вони продовжують лідирувати у Ла Лізі, маючи на два очки більше, ніж у Реала, який іде другим. Проте у столичного клубу ще є гра в запасі.
До того ж, "синьо-гранатових" може наздогнати Атлетико, який провів на два матчі менше.
Недавно Роберт Левандовський розповів, як більше десяти років тому йому зателефонував сер Алекс Фергюсон, який запросив його до Манчестер Юнайтед.