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Левандовський повторив гольовий рекорд Мессі у Барселоні

Олексій Погорелов — 8 грудня 2024, 00:54
Левандовський повторив гольовий рекорд Мессі у Барселоні
Роберт Левандовський
Instagram Роберта Левандовського

Форвард Барселони Роберт Левандовський став лише другим гравцем в історії клубу, який записав на свій рахунок 16 голів у перших 16 матчах сезону в чемпіонаті Іспанії.

Про це досягнення 36-річного поляка повідомляє Opta.

Левандовський забив свій 16-й гол у Ла Лізі у ворота Бетіса (2:2). Це дозволило йому повторити рекорд, який належить Ліонелю Мессі.

Нинішній нападник Інтер Маямі встановив його у сезоні-2018/19. У підсумку аргентинець записав на свій рахунок 36 голів у лізі. Всього ж у тому сезоні Мессі забив 50 голів.

І хоча каталонці не перемогли, вони продовжують лідирувати у Ла Лізі, маючи на два очки більше, ніж у Реала, який іде другим. Проте у столичного клубу ще є гра в запасі.

До того ж, "синьо-гранатових" може наздогнати Атлетико, який провів на два матчі менше.

Недавно Роберт Левандовський розповів, як більше десяти років тому йому зателефонував сер Алекс Фергюсон, який запросив його до Манчестер Юнайтед.

Барселона Роберт Левандовський Ліонель Мессі

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