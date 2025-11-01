Лісне здолало Реал-Фарму, нічия Чайки та Колоса-2 у 16 турі Другої ліги

У суботу, 1 листопада, відбулися три поєдинки 16 туру у Другій лізі.

Реа-Фарма зазнала 12 поразки у поточному розіграші, вдома поступившись ФК Лісне. Чайка розписала мирову з другою командою Колоса, гра Полісся-2 та Ниви-2 завершилась без голів.

Чемпіонат України – УПЛ

16 тур, 1 листопада

Чайка (Петропавлівська Борщагівка) – Колос-2 (Ковалівка) – 1:1

Голи: 0:1 – 24 Недоля, 1:1 – 84 Вечурко

Полісся-2 (Житомир) – Самбір-Нива-2 (Тернопіль) 0:0

Вилучення: 41 Майсурадзе

Реал Фарма (Одеса) – ФК Лісне 1:3

Голи: 0:1 – 21 Грищенко, 1:1 – 58 Гайвененко, 1:2 – 72 Волошин, 1:3 – 80 Юшко

Нагадаємо, напередодні Чайка переграла Лівий Берег-2, а Пенуел здобув першу перемогу в сезоні.