Чайка переграла Лівий Берег-2, Пенуел здобув першу перемогу у Другій лізі

Сьогодні, 25 жовтня, відбулися матчі 15-го туру Другої ліги України з футболу.

Криворізький Пенуел здобув першу перемогу в сезоні, вдома обігравши Гірник-Спорт з рахунком 2:0. Друга команда Олександрії у домашній грі поступилась Ребелу, а Чайка на виїзді здолала Лівий Берег-2.

Чемпіонат України – Друга ліга

15 тур, 25 жовтня

Група В

Олександрія-2 – Ребел 1:2

Голи: 1:0 – Хан, 1:1 – 65 Дебелко, 1:2 – 73 Клименко

Пенуел – Гірник-Спорт 2:0

Голи: 1:0 – 30 Пилипенко, 2:0 – 63 Матко

Лівий Берег-2 – Чайка 2:3

Голи: 1:0 – 3 Махонін (автогол), 1:1 – 32 Крамаренко, 1:2 – 52 Крамаренко, 1:3 – 55 Овчарук (пен), 2:3 – Галас

Група В

Нива-2 – Атлет Київ 2:0

Голи: 1:0 – 44 Бац, 2:0 – 68 Пежинський

