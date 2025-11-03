Українська правда
Пенуел розписав результативну нічию з Чорноморцем-2, Вільхівці переграли Буковину-2 у 16 турі Другої ліги

Олександр Булава — 3 листопада 2025, 16:57
У понеділок, 3 листопада, відбулися два поєдинки 16 туру у Другій лізі.

В Одесі Чорноморець-2 приймав Пенуел, з яким розписав результативну нічию – 2:2. Тур завершився у Чернівцях, де місцева Буковина-2 поступилась Вільхівцям.

Чемпіонат України – Друга ліга
16 тур, 3 листопада

Чорноморець-2 – Пенуел 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 12 Вєнік, 1:1 – 40 Матко, 1:2 – 47 Маціюк, 2:2 – 70 Нето

Буковина-2 – Вільхівці 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 12 Цуркан, 1:1 – 52 Орлов, 1:2 – 70 Нємчанінов, 1:3 – 85 Дебич

Нагадаємо, напередодні Лісне здолало Реал-Фарму, а Чайка зіграла внічию з Колосом-2.

