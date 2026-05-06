Локомотив розгромив другу команду Лівого Берега, Нива розписала мирову зі Скалою 1911 у 30 турі Другої ліги

У середу, 6 травня, відбулися матчі 30-го туру Другої ліги України з футболу сезону-2025/26.

У межах групи А Самбір-Нива-2 впевнено переміг київський Атлет (3:1), а Куликів-Білка вдома мінімально обіграв Ужгород (1:0). У Вінниці місцева Нива зіграла бойову нічию зі Скалою 1911 (1:1).

У групі Б відбулися усі п'ять запланованих матчів, у трьох з яких зафіксовані перемоги з розгромним рахунком. По чотири голи забили Колос-2 Чорноморцю-2 та Діназ Гірнику-Спорт, а київський Локомотив відвантажив Лівому Берегу-2 три голи.

У двох поєдинках перемоги з однаковим рахунком (2:1) здобули гості: Ребел виявився сильнішим за Тростянець, а Чайка – Олександрію-2.

Чемпіонат України – Друга ліга

30 тур, 6 травня

Група А

Самбір-Нива-2 – Атлет 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 13 Даниленко, 2:0 – 56 Дудік, 3:0 – 66 Дудік, 3:1 – 85 Лехів

Нива Вінниця – Скала 1911 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 49 Фетько, 1:1 – 71 Загорулько (пенальти)

Куликів-Білка – Ужгород 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 16 Панасюк

Група Б

Тростянець – Ребел 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 44 Юшко, 1:1 – 50 Сліпухін, 1:2 – 55 Юшко

Олександрія-2 – Чайка 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 15 Шостак, 1:1 – 54 Музиченко, 1:2 – 55 Вечурко

Локомотив – Лівий Берег-2 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 39 Мордас, 2:0 – 42 Сахненко (пенальті), 3:0 – 57 Мордас

Колос-2 – Чорноморець-2 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 57 Старгородський, 2:0 – 71 Лебідь (автогол), 3:0 – 84 Басов, 4:0 – 90 Ластовка

Діназ – Гірник-Спорт 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 37 Костиря, 2:0 – 40 Бобіта, 3:0 – 57 Зева, 4:0 – 87 Боєв

Нагадаємо, у попередньому турі Вільхівці розгромили другу команду Буковини,