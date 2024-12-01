Жирона без Циганкова врятувалася від поразки Вільярреалу в 15 турі Ла Ліги

Сьогодні, 1 грудня, заплановані чотири поєдинки 15 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

У першому матчі ігрового дня Жирона на виїзді врятувалася від поразки Вільярреалу. Каталонці програли перший тайм та пропустили вдруге в дебюті другої 45-хвилинки.

В середині наступної половини Донні ван де Бек відіграв один гол, а в доданий час команда забила і вдруге. Український вінгер Віктор Циганков не потрапив у заявку команди на гру.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

15 тур, 1 грудня

Вільярреал – Жирона 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Баррі, 2:0 – 46 Баена, 2:1 – 66 ван де Бек, 2:2 – 90+7 Крейчі

Сьогодні відбудеться ще 3 гри іспанського чемпіонату.

17:15 Реал Мадрид – Хетафе

19:30 Райо Вальєкано – Атлетик

22:00 Реал Сосьєдад – Бетіс

Напередодні каталонська Барселона несподівано поступилась вдома Лас-Пальмасу.