Жирона без Циганкова врятувалася від поразки Вільярреалу в 15 турі Ла Ліги
Сьогодні, 1 грудня, заплановані чотири поєдинки 15 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
У першому матчі ігрового дня Жирона на виїзді врятувалася від поразки Вільярреалу. Каталонці програли перший тайм та пропустили вдруге в дебюті другої 45-хвилинки.
В середині наступної половини Донні ван де Бек відіграв один гол, а в доданий час команда забила і вдруге. Український вінгер Віктор Циганков не потрапив у заявку команди на гру.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
15 тур, 1 грудня
Вільярреал – Жирона 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 22 Баррі, 2:0 – 46 Баена, 2:1 – 66 ван де Бек, 2:2 – 90+7 Крейчі
Сьогодні відбудеться ще 3 гри іспанського чемпіонату.
- 17:15 Реал Мадрид – Хетафе
- 19:30 Райо Вальєкано – Атлетик
- 22:00 Реал Сосьєдад – Бетіс
Напередодні каталонська Барселона несподівано поступилась вдома Лас-Пальмасу.