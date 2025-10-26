Скала 1911 розгромила Реал Фарму, Колос-2 дотиснув Діназ у 15 турі Другої ліги
Сьогодні, 26 жовтня, відбулися матчі 15-го туру Другої ліги України з футболу.
Друга команда Колоса змогла дотиснути Діназ, який з 15 хвилини грав у меншості, а на 86-й хвилині через другу жовту картку втратив ще одиного гравця.
Вільхівці розписали мирову з Ужгородом, а Скала 1911 у домашньому матчі розгромила Реал Фарму.
Чемпіонат України – Друга ліга
15 тур, 26 жовтня
Група А
СК Вільхівці – ФК Ужгород 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 63 Минайленко, 1:1 – 78 Базаров
Скала 1911 (Стрий) – Реал Фарма (Одеса) 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 16 Ралюченко, 2:0 – 50 Фесенко, 3:0 – 79 Фетько
Група Б
Колос-2 – Діназ Вишгород 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 62 Бобіта (пен), 1:1 – 86 Кузик, 2:1 – 90+1 Канаєв
Нагадаємо, напередодні Чайка переграла Лівий Берег-2, Пенуел здобув першу перемогу в сезоні.