Скала 1911 розгромила Реал Фарму, Колос-2 дотиснув Діназ у 15 турі Другої ліги

Сьогодні, 26 жовтня, відбулися матчі 15-го туру Другої ліги України з футболу.

Друга команда Колоса змогла дотиснути Діназ, який з 15 хвилини грав у меншості, а на 86-й хвилині через другу жовту картку втратив ще одиного гравця.

Вільхівці розписали мирову з Ужгородом, а Скала 1911 у домашньому матчі розгромила Реал Фарму.

Чемпіонат України – Друга ліга

15 тур, 26 жовтня

Група А

СК Вільхівці – ФК Ужгород 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 63 Минайленко, 1:1 – 78 Базаров

Скала 1911 (Стрий) – Реал Фарма (Одеса) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 16 Ралюченко, 2:0 – 50 Фесенко, 3:0 – 79 Фетько

Група Б

Колос-2 – Діназ Вишгород 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 62 Бобіта (пен), 1:1 – 86 Кузик, 2:1 – 90+1 Канаєв

Нагадаємо, напередодні Чайка переграла Лівий Берег-2, Пенуел здобув першу перемогу в сезоні.