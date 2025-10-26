Шахтар обіграв Ладомир, Кривбас переміг Пантер

У неділю, 26 жовтня, відбулися два матчі 14 туру першого етапу чемпіонату України з футболу серед жіночих команд.

У першому поєдинку Шахтар впевнено переміг Ладомир з рахунком 3:1. В іншому матчі уманські Пантери вдома поступилися Кривбасу з мінімальною різницею – 1:2.

Чемпіонат України з футболу серед жінок

14 тур, 26 жовтня

Шахтар – Ладомир 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 2 Чайка, 1:1 – 8 Невар, 2:1 – 37 Головач, 3:1 – 75 Головач

Пантери – Кривбас 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 19 Білокур, 1:1 – 38 Олійниченко, 1:2 – 61 Олійниченко.

Раніше Металіст 1925 обіграв Поділля та очолив турнірну таблицю Вищої ліги.