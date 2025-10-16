Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Не відчули спротиву: Металіст 1925 розгромив Поділля та очолив турнірну таблицю Вищої ліги

Микола Дендак — 16 жовтня 2025, 22:10
Не відчули спротиву: Металіст 1925 розгромив Поділля та очолив турнірну таблицю Вищої ліги
ФК Металіст 1925

Харківський Металіст 1925 розгромно переміг ЕМС-Поділля в матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу серед жіночих команд.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0.

Ще у перші 20 хвилин дублем відзначилася Шевчук. У другій 45-хвилинці Іванченко, Куніна та Колодій довели рахунок до непристойного.

Чемпіонат України з футболу серед жінок
10 тур, 16 жовтня

Металіст 1925 – ЕМС-Поділля 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 7 Шевчук, 2:0 – 20 Шевчук, 3:0 – 46 Іванченко, 4:0 – 51 Куніна, 5:0 – 89 Колодій

Ця перемога допомогла Металісту 1925 одноосібно очолити турнірну таблицю Вищої ліги, проте у головного конкурента – полтавської Ворскли – на дві гри менше.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, в попередньому турі Металіст 1925 розгромив одеський клуб Сістерс, а ЕМС-Поділля пропустило 10 голів від Колоса.

жіночий футбол Металіст 1925 Поділля Чемпіонат України з футболу серед жінок

жіночий футбол

Колос декласував Поділля, забивши 10 м'ячів, Шахтар втратив бали у грі з Кривбасом у Вищій лізі
Металіст 1925 розгромив Шахтар, Полісся розписало мирову зі Сістерс у чемпіонаті України
Найсексуальніша футболістка світу стала зіркою Октоберфесту: здивувала образом і пивною майстерністю
Шахтар переграв ЕМС-Поділля у заключному матчі 7-го туру чемпіонату України
Ворскла обіграла Металіст 1925, Ладомир розгромив Кривбас у чемпіонаті України

Останні новини