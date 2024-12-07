Ліон розгромив Анже, Монако переміг Тулузу в 14 турі Ліги 1
Сьогодні, 7 грудня, відбулися 3 матчі у межах 14 туру французької Ліги 1.
Ігровий день відкривало протистояння Монако та Тулузи. Гра завершилась комфортною перемогою господарів з рахунком 2:0.
Гра між Ніццою та Гавром також йшла до того, щоб завершитися 2:0. Проте у доданий до другого тайму час Гавр зумів скоротити відставання.
В останньому матчі ігрового дня Ліон розгромно переміг Анже. Поєдинок завершився з рахунком 3:0, а лідери команди Шеркі та Мікаутадзе записали до свого активу по голу.
14 тур, 7 грудня
Монако – Тулуза 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 50 Сінго, 2:0 - 82 Емболо
Ніцца – Гавр 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Лаборд (пен.), 2:0 - 75 Буанані, 2:1 - 90+2 Льоріс
Анже – Ліон 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 26 Тальяфіко, 0:2 - 55 Шеркі, 0:3 - 88 Мікаутадзе
Напередодні Лілль здолав Брест, а Осер втримав нічию в поєдинку з ПСЖ. Для парижан це вже друга нічия поспіль.
Наразі лідером чемпіонату є ПСЖ, у команди за 14 матчів 34 бали. У другого Монако 29 очок.