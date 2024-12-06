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Лілль здолав Брест, Осер вистояв у поєдинку з ПСЖ у 14 турі Ліги 1

Олександр Булава — 6 грудня 2024, 23:55
Лілль здолав Брест, Осер вистояв у поєдинку з ПСЖ у 14 турі Ліги 1

Сьогодні, 6 грудня, відбулось два перші матчі 14 туру французької Ліги 1.

У першій зустрічі дня Лілль вдома обіграв Брест. Дублем відзначився канадський нападник Джонатан Девід, ще один гол в активі 21-річного ісландця Гакона Гаральдссона.

В іншому матчі ПСЖ на виїзді не зміг обіграти Осер. Зустріч завершилась з рахунком – 0:0.

Попри нічию ПСЖ продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Франції з 34 очками в активі, Лілль ділить 2-3 місце з Марселем – по 26 балів.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
14 тур, 6 грудня

Лілль – Брест 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 7 Девід (пен), 2:0 – 44 Гаральдссон, 2:1 – 48 Ажорк, 3:1 – 69 Девід

Осер – ПСЖ 0:0

Напередодні ПСЖ не зумів здолати Нант, зігравши унічию 1:1.

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