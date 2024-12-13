Фрайбург обіграв Вольфсбург у 14 турі Бундесліги

У п'ятницю, 13 грудня, в межах 14 туру Бундесліги зустрічались Фрайбург та Вольфсбург.

Перемогу здобули господарі поля із рахунком 3:2.

Перший тайм пройшов у досить рівній боротьбі, в якій кожна з команд мала шанс відзначитись. Так, вже на 13-й хвилині зустрічі гравець Вольсбургу Амур вийшов віч-на-віч із голкіпером суперника, але не зміг відправити м'яч у сітку.

Під завісу тайму Кюблер з меж карного майданчика завдав точного удару та вивів Фрайбург вперед.

Другий тайм видався ще більш насиченим, а команди забили чотири м'ячі на двох.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

14 тур, 13 грудня

Фрайбург – Вольфсбург 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Кюблер, 42, 2:0 – Кюблер, 52, 3:0 – Грегорич, 61, 3:1 – Вінд, 75, 3:2 – Сванберг, 83.

Після 14 туру Фрайбург знаходиться на п'ятому місці у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, маючи у своєму активі 24 очки.

Вольфсбург розмістився на шостій сходинці, набравши 21 заліковий бал.