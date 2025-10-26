Чорноморець у меншості розписав мирову з Лівим Берегом у 13 турі Першої ліги
У неділю, 26 жовтня, 13 тур Першої ліги продовжився двома матчами.
Харківський Металіст зіграв внічию з полтавською Ворсклою. Даниїл Тепляков вивів харків'ян вперед вже на 5 хвилині гри. Гості відновили паритет у другій половині, дебютним голом відзначився Алекс Чідомере.
У центральному матчі туру Чорноморець на виїзді розписав мирову з Лівим Берегом. Команди обмінялися голами у першому таймі, а на старті другої половини одесити залишились у меншості – арбітр вилучив Чіджоке Аніагбосо.
Чемпіонат України – Перша ліга
13 тур, 26 жовтня
Металіст – Ворскла 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 5 Тепляков, 1:1 – 63 Чідомере
Лівий Берег – Чорноморець 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 25 Воробчак, 1:1 – Ракицький
Нагадаємо, напередодні Буковина вдома розгромила ЮКСА з рахунком 4:0 та закріпилась на першому місці в турнірній таблиці.