Челсі підписав іспанського захисника

Лівий захисник Райо Вальєкано Пеп Чаваррія став гравцем лондонського Челсі.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт розрахований на п'ять років – до кінця червня 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, 28-річний іспанець обійшовся Челсі у 19 мільйонів євро.

У складі лондонського клубу Чаваррія покликаний замінити на позицію лівого захисника свого співвітчизника Марка Кукурелью, який у червні був проданий у мадридський Реал.

У складі Райо Вальєкано захисник провів останні чотири роки. У минулому сезоні на його рахунку 1 гол і 3 асисти в 44 матчах у всіх турнірах.

Напередодні Челсі віддав у оренду в Стасбург данського голкіпера Філіпа Йоргенсена.