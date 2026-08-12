Челсі підписав іспанського захисника
Пеп Чаваррія
ФК Челсі
Лівий захисник Райо Вальєкано Пеп Чаваррія став гравцем лондонського Челсі.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Контракт розрахований на п'ять років – до кінця червня 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, 28-річний іспанець обійшовся Челсі у 19 мільйонів євро.
У складі лондонського клубу Чаваррія покликаний замінити на позицію лівого захисника свого співвітчизника Марка Кукурелью, який у червні був проданий у мадридський Реал.
У складі Райо Вальєкано захисник провів останні чотири роки. У минулому сезоні на його рахунку 1 гол і 3 асисти в 44 матчах у всіх турнірах.
Напередодні Челсі віддав у оренду в Стасбург данського голкіпера Філіпа Йоргенсена.