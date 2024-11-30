Клюйверт хеттриком з пенальті приніс перемогу Борнмуту Забарного, Брентфорд з Ярмолюком розгромив Лестер: результати 13 туру АПЛ

У суботу, 30 листопада, у межах 13 туру Англійської Прем'єр-ліги пройдуть п'ять матчів.

У першому часовому слоті дня Брентфорд розгромив Лестер, який був ще без Руда ван Ністелроя в якості головного тренера. Єгор Ярмолюк з'явився на полі на останні 20 хвилин.

Борнмут з Іллєю Забарним обіграв Вулвергемптон у поєдинку з шістьма голами, де Джастін Клюйверт оформив незвичайний хеттрик, реалізувавши три пенальті за гру.

Ньюкасл на останніх хвилинах втратив перемогу над Крістал Пелес, а Ноттінгем Форест здобув мінімальну перемогу над Іпсвічем.

Ігровий день закриватиме лондонське дербі між Вест Гемом та Арсеналом.

Чемпіонат Англії – АПЛ

13 тур, 30 листопада

Брентфорд – Лестер 4:1 (3:1)

Голи: 0:1 – Буонанотте 21, 1:1 – Вісса 25, 2:1 – Шаде 29, 3:1 – Шаде 45+8, 4:1 – Шаде 59.

Вулвергемптон – Борнмут 2:4 (1:3)

Голи: 0:1 – Клюйверт 3 (пенальті), 1:1 – Ларсен 5, 1:2 – Керкез 8, 1:3 – Клюйверт 18 (пенальті), 2:3 – Ларсен 69, 2:4 – Клюйверт 74 (пенальті).

Крістал Пелес – Ньюкасл 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Геї 53 (автогол), 1:1 – Муньйос 90+4.

Ноттінгем Форест – Іпсвіч 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Вуд 48 (пенальті).

19:30 Вест Гем – Арсенал

13 тур АПЛ стартував днем раніше матчем, у якому Брайтон та Саутгемптон провели дуже багато часу на футбольному полі.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті шукає варіанти, які можуть допомогти команді у час відсутності Родрі через важку травму.