Ужгород розгромив Реал-Фарму, Тростянець переграв Гірник-Спорт у 12 турі Другої ліги

Олександр Булава — 8 жовтня 2025, 16:41
У середу, 8 жовтня, відбулися матчі в рамках 12 туру Другої ліги сезону-2025/26.

Друга команда Чорноморця переграла Ребел, столичний Атлет у результативному матчі зміг дотиснути Лісне, Олександрія-2 розгромила Діназ Вишгород, а Тростянець розібрався з Гірником-Спорт

Чемпіонат України – Друга ліга
12 тур, 8 жовтня
 Група А

Атлет (Київ) – ФК Лісне 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 33 Шишкін, 1:1 – 40 Калінін, 2:1 – 49 Шишкін, 3:1 – 73 Пресич, 3:2 – 87 Солдат

Ужгород – Реал Фарма (Одеса) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 16 Емере, 2:0 – 81 Ільчук, 3:0 – 84 Вишневський

Куликів-Білка – ФК Вільхівці 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 76 Кос

Група В

Чорноморець-2 (Одеса) – Ребел (Київ) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Козир, 2:0 – 55 Робакідзе

Діназ (Вишгород) – ФК Олександрія-2 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 22 Матеус, 0:2 – 28 Власюк, 0:3 – 73 Матеус, 0:4 – 88 Хмеловський

Тростянець – Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 11 Чеглов, 2:0 – 14 Замуренко, 2:1 – 21 Златьєв, 3:1 – 36 Хуссін, 3:2 – 50 Васильченко

Нагадаємо, напередодні Чайка здійснила камбек у матчі проти Пенуела, Скала 1911 обіграла Полісся-2.

