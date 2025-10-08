Ужгород розгромив Реал-Фарму, Тростянець переграв Гірник-Спорт у 12 турі Другої ліги
У середу, 8 жовтня, відбулися матчі в рамках 12 туру Другої ліги сезону-2025/26.
Друга команда Чорноморця переграла Ребел, столичний Атлет у результативному матчі зміг дотиснути Лісне, Олександрія-2 розгромила Діназ Вишгород, а Тростянець розібрався з Гірником-Спорт
Чемпіонат України – Друга ліга
12 тур, 8 жовтня
Група А
Атлет (Київ) – ФК Лісне 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 33 Шишкін, 1:1 – 40 Калінін, 2:1 – 49 Шишкін, 3:1 – 73 Пресич, 3:2 – 87 Солдат
Ужгород – Реал Фарма (Одеса) 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 16 Емере, 2:0 – 81 Ільчук, 3:0 – 84 Вишневський
Куликів-Білка – ФК Вільхівці 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 76 Кос
Група В
Чорноморець-2 (Одеса) – Ребел (Київ) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 19 Козир, 2:0 – 55 Робакідзе
Діназ (Вишгород) – ФК Олександрія-2 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 – 22 Матеус, 0:2 – 28 Власюк, 0:3 – 73 Матеус, 0:4 – 88 Хмеловський
Тростянець – Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 – 11 Чеглов, 2:0 – 14 Замуренко, 2:1 – 21 Златьєв, 3:1 – 36 Хуссін, 3:2 – 50 Васильченко
Нагадаємо, напередодні Чайка здійснила камбек у матчі проти Пенуела, Скала 1911 обіграла Полісся-2.