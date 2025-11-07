Українська правда
Серія А назвала найкращого тренера жовтня

Олег Дідух — 7 листопада 2025, 14:34
Серія А назвала найкращого тренера жовтня
Джан П'єро Гасперіні
Найкращим тренером жовтня в Серії А було визнано наставника Роми Джан П'єро Гасперіні.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Свою нагороду Гасперіні отримає в неділю, 9 листопада, перед матчем 11 туру Серії А Рома – Удінезе, який розпочнеться о 19:00 за київським часом.

У жовтні команда Артема Довбика провела чотири матчі в італійській Серії А, в яких здобула три перемоги (над Фіорентиною, Сассуоло та Пармою), а також зазнала домашньої поразки від міланського Інтера. Після 10 турів Рома з 21 очком у активі ділить 2-4 місця у турнірній таблиці Серії А з Інтером і Міланом.

Напередодні найкращим гравцем жовтня в Серії А визнали півзахисника Наполі Франка Андре Замбо Ангісса.

Джан П`єро Гасперіні

