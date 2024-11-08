Грінвуд не врятував: Марсель неочікувано програв Осеру в стартовому матчі 11 туру Ліги 1

У стартовому матчі 11 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25 зустрічалися Марсель та Осер.

Поєдинок завершився поразкою команди Роберто Де Дзербі з рахунком 1:3. Команда екснаставника Шахтаря провалила перший тайм, пропустивши одразу 3 м'ячі. У другій 45-хвилинці Мейсон Грінвуд скоротив відставання, проте це не допомогло Марселю повернутися у гру.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

11 тур, 8 листопада

Марсель – Осер 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 10 Сінайоко, 0:2 - 43 Перрен, 0:3 - 45 Траоре, 1:3 - 65 Грінвуд

У попередньому турі Осер розгромив Ренн, а Марсель із голом Грінвуда здолав Нант. Після цього матчу команда Де Дзербі продовжує посідати 2 сходинку, маючи в активі 20 очок, а Осер піднявся на 6 місце, набравши 16 балів. Щоправда, позиції команд можуть змінитися після завершення всіх поєдинків туру.